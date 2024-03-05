أحبابك هيطيروا من الفرحة.. عبارات تهنئة رسمية بمناسبة رمضان للأهل والأحباب 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبحث الكثير عن عبارات تهنئة رسمية بمناسبة رمضان ليرسلها إلى الأهل والاحباب، حيث يعتبر شهر رمضان أحد أفضل شهور العام بالنسبة للمسلمين في كافة أرجاء العالم ففي هذا الشهر الكريم تغفر الذنوب ويتقرب الناس الى الله بالصيام والصلاة وقراءة القرآن، وجاء في القرآن الكريم وكتب السنة النبوية الكثير من الفضل الذي يعود على العباد في هذا الشهر المبارك.

عبارات تهنئة رسمية بمناسبة رمضان للأهل والأحباب 2024

ويبحث الكثير من المسلمين خلال هذه الفترة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك والذي لم يتبقى على بدايته سوى أيام قليلة عن عبارات تهنئة رسمية بمناسبة رمضان ليقوم بارسالها إلى اأحبابهم وأهلهم وأصدقائهم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة والتي من أبرزها ماسنجر وواتساب، إليكم بعض العبارات:-

مبارك عليكم الشهر الكريم.

كل عام وانتم بخير بمناسبة رمضان.

رمضان لا يحلى إلا بوجودكم.

رمضان معكم شئ آخر.

مبارك عليكم رمضان.

مبارك عليكم شهر القرآن.

اتمنى من الله أن يعيد عليكم شهر رمضان سنوات عديدة مديدة.

ما هي فضائل شهر رمضان طبقا للكتاب والسنة؟

وفقا لما جاء في القران الكريم والسنة النبوية فهناك فضائل عديدة خلال شهر رمضان المبارك والتي من بينها:-