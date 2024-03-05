“هُنـــــا moedu.gov.iq“ أسماء المقبولين في عقود التربية 6000 درجة محافظة المثنى في تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024

أسماء المقبولين في عقود التربية 6000 درجة محافظة المثنى في العراق من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل داخل دولة العراق وذلك لتعيين المعلمين ضمن الوظائف التي تقدمها الحكومة العراقية برعاية وزاره التربية العراقية لمساعدة المواطنين للتخلص من البطالة والبحث عن فرص عمل جيدة ومناسبة لمؤهلاتهم وذلك لمساعدتهم في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم ويعاني منها الجميع.

أسماء المقبولين في عقود التربية 6000 درجة

تستعد وزارة التربية العراقية بالاعلان بشكل رسمي عن اسماء المقبولين في عقود التربية 6000 درجة محافظة المثنى والتي تعمل إلى تعيين معلم ومعلم جامعي ومدرس برواتب تصل إلى 300,000 دينار عراقي وكانت وزارة التربية داخل المحافظة قد انهت بشكل رسمي فرز الأسماء ومراجعتها بشكل جيد ودقيق وبكل عدالة وحيادية، وذلك لتعيين المعلمين في ظل الحاجة الكبيرة إلى التعيينات بسبب وجود العديد من الأماكن الشاغرة في المعلمين للكثير من المدارس داخل المحافظة، وياتي ذلك في ظل اهتمام الحكومة العراقية بالنهوض بالتعليم في كافة محافظات العراق لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود التربية 6000 درجة

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية انه لابد من اتباع بعد الخطوات للتمكن من الاستعلام عن اسماء المقبولين في عقود التربية 6000 درجة وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي: