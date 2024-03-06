“المالية” تُفجر مفاجأة رواتب المتقاعدين في العراق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.. المالية تزف بُشرى

عانى الكثير من المواطنين في العراق من تأخير رواتبهم ومستحقاتهم المالية التي تضم المتقاعدين والموظفين، إلا أن وزارة المالية العراقية أكدت بأن رواتب الشهر الجديد الذي يوافق منتصف شهر رمضان المبارك ستأتي بدون تأخير وبالزيادة الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء العراق وهي 100 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أن هناك بعض الزيادات الأخرى التي تأتي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسيتم العمل على إعلانها قبل عمليات الصرف بأيام بحيث يتمكن جميع المواطنين من معرفتها والحصول عليها.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة التي تبلغ 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية الرسمي.

ومن ثم يُرجى الذهاب إلى الصفحة التالية من الموقع.

اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.

ليتم العمل على إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

وعندها ستتمكن من الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

ما هي شروط التقديم في هيئة التقاعد العراقية

وعن التقديم في هيئة التقاعد الوطنية، فإن شروط التقديم فيها جاءت على النحو الأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

مقيم دائم في دولة العراق.

كذلك يجب وأن يبلغ عمر المتقدم 60 عامًا.

أن تصل فترة عمل المتقدم نحو 20 عامًا.

كذلك أن يقوم بسداد جميع الرسوم الخاصة بالإشتراك في الهيئة.

يذكر أن رواتب المتقاعدين في العراق يتم نزولها يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، فضلاً عن أنه في حالة إذا وافق إجازة يتم تحديد موعد جديد لعمليات الصرف التي تشمل شريحة كبيرة من المواطنين في كافة المحافظات، بما يسمح للعديد من المتقاعدين في الحصول على رواتبهم.