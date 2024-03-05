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رسميا…جدول أئمة المسجد النبوي في رمضان 2024/1445 وفق رئاسة شؤون الحرمين الشريفين لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك

عبدالله عربيمنذ 4 ساعات
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جدول أئمة المسجد النبوي في رمضان 2024/1445
جدول أئمة المسجد النبوي في رمضان 2024/1445

بدا العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك الذي يستهل يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وهذا الموعد وفقا في معهد البحوث الفلكية، لذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن جدول أئمة المسجد النبوي في رمضان 2024/1445، وبناء على هذا أعلنه رئيس الشؤون الدينية لمسجد النبوي والمسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عن جدول أئمة المسجد النبوي لصلاة التراويح والتهجد في الشهر المبارك.

جدول أئمة المسجد النبوي في رمضان 2024/1445

تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم كشفت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في صباح يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024، وبتاريخ 23 شعبان 1445، جدول بأسماء أئمة المسجد النبوي في رمضان 2024/1445 لصلاة التراويح والتهجد، وهذا الأئمة هم:

  • فضيلة الشيخ أحمد ابن طالب بن حميد.
  • فضيلة الشيخ صلاح البدير.
  • فضيلة الشيخ علي الحذيفي.
  • فضله الشيخ عبد الله البعيجان.
  • فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم.

 قائمة أئمة المسجد النبوي لصلاة التروايح في رمضان المبارك 

الليلة           التسليمات الأولى    التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر
1فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجانفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
2فضيلة الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
3فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضليةالشيخ/ عبداللة البعيجان
4فضليةالشيخ/ عبداللة البعيجانفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
5فضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميدفضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
6فضليةالشيخ/ عبداللة البعيجانفضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
7فضليةالشيخ/ عبداللة البعيجانفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
8فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
9فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
10فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجانفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
11فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
12فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجانفضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
13فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجانفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
14فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
15فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
16فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجانفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
17فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
18فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجانفضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
19فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجانفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
20فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
21فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجانفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
22فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
23فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجانفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
24فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
25فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجانفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
26فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
27فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجانفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
28فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
29فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجانفضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
30فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميدفضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان

 

 

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عبدالله عربيمنذ 4 ساعات
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