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رسميا…جدول أئمة المسجد النبوي في رمضان 2024/1445 وفق رئاسة شؤون الحرمين الشريفين لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك
بدا العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك الذي يستهل يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وهذا الموعد وفقا في معهد البحوث الفلكية، لذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن جدول أئمة المسجد النبوي في رمضان 2024/1445، وبناء على هذا أعلنه رئيس الشؤون الدينية لمسجد النبوي والمسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عن جدول أئمة المسجد النبوي لصلاة التراويح والتهجد في الشهر المبارك.
جدول أئمة المسجد النبوي في رمضان 2024/1445
تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم كشفت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في صباح يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024، وبتاريخ 23 شعبان 1445، جدول بأسماء أئمة المسجد النبوي في رمضان 2024/1445 لصلاة التراويح والتهجد، وهذا الأئمة هم:
- فضيلة الشيخ أحمد ابن طالب بن حميد.
- فضيلة الشيخ صلاح البدير.
- فضيلة الشيخ علي الحذيفي.
- فضله الشيخ عبد الله البعيجان.
- فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم.
قائمة أئمة المسجد النبوي لصلاة التروايح في رمضان المبارك
|الليلة
|التسليمات الأولى
|التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر
|1
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
|2
|فضيلة الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
|3
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضليةالشيخ/ عبداللة البعيجان
|4
|فضليةالشيخ/ عبداللة البعيجان
|فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
|5
|فضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد
|فضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
|6
|فضليةالشيخ/ عبداللة البعيجان
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|7
|فضليةالشيخ/ عبداللة البعيجان
|فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
|8
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
|9
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|10
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
|11
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
|12
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|13
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
|14
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
|15
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|16
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
|17
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
|18
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|19
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
|20
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
|21
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
|22
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
|23
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
|24
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
|25
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
|26
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
|27
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد المحسن القاسم
|28
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
|29
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان
|فضيلة الشيخ الدكتور/ صلاح البدير
|30
|فضلية الشيخ/ أحمد بن طالب بن حميد
|فضلية الشيخ الدكتور/ عبد الله البعيجان