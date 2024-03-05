ابدأ المغامرة والتشويق الآن .. خطوات تحميل لعبة فورت نايت Fortnite أخر إصدار للهواتف الاندرويد والآيفون 2024

تعد لعبة فورت نايت Fortnite واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية كما أنها اللعبة الأكثر تحميلاً نظرًا لما بها من حماس وإثارة ففي مكان واحد يمكنك الاستمتاع بكل ألعاب الفنون القتالية وكل أنواع الأسلحة، ومؤخرًا تم إطلاق تحديث جديد للعبة لتكون أكثر إثارة عما سبق، لذلك اليوم سنوضح الطريقة الأمثل لتحميل لعبة Fortnite على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

خطوات تحميل لعبة فورت نايت Fortnite للاندرويد

يمكن لمستخدمي هواتف الأندرويد تحميل لعبة Fortnite بكل سهولة من خلال إتباع عدد من الخطوات البسيطة، وتأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

الذهاب إلى المتجر الخاص بالهواتف الأندرويد وهو متجر جوجل بلاي.

في مكان البحثقم بإدخال اسم اللعبة “Fortnite”.

انقر على بحث.

على الفور سوف تظهر اللعبة وانقر على كلمة تثبيت.

على الفور سوف يتم تحميل اللعبة.

بعد ذلك يمكنك فتح اللعبة.

تحميل لعبة Fortnite لهواتف الآيفون

يمكن تحميل لعبة Fortnite على هواتف الآيفون بكل سهولة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى متجر أب ستور.

قم بإدخال اسم اللعبة Fortnite في مكان البحث.

انقر على بحث

انقر على كلمة تثبيت.

سوف تستغرق عملية التثبيت لعدة دقائق.

الأسلجة الموجود في لعبة Fortnite

مع التحديث الجديد أصبحت لعبة Fortnite تتمتع بعدد كبير من المزايا وإضافة المزيد من الأسلحة التي جعلت اللعبة أكثر إثارة، وإليكم الأنواع الموجودة في اللعبة: