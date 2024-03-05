هنا تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

عدد كبير من المواطنين يرغبون في الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة السابعة، علمًا بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في توفير كل الدعم للمواطنين، ومؤخرًا تم الإعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة على أن يتم الاستعلام عبر منصة مظلتي.

استعلام أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2024

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي، على أن يتم الاستعلام وفقًا للخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

من الصفحة التي ستظهر أمامك قم باختيار الأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

على الفور سوف يظهر أمامك نموذج قم بملئه بالبيانات المطلوبة.

حدد الوجبة كما يتم تحديد المحافظة.

انقر على زر استعلام.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

هناك عدد من الشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل التسحيل في الرعاية الاجتماعية وتأتي تلك الشروط على النحو التالي: