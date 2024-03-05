أخبار مصر

الجرام رفع 90 جنيه.. مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر وسعر باقي العيارات

Mahmoudمنذ 49 دقيقة
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سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21
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Mahmoudمنذ 49 دقيقة
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