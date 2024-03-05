الجرام رفع 90 جنيه.. مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر وسعر باقي العيارات

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

يرغب الكثيرون في معرفة أسعار الذهب يوميا بعد تغير سعره بشكل مستمر في الفترة الماضية ويرجع هذا الاهتمام الى تردد البعض منهم في هذه الأيام الى أسواق الذهب للبيع والشراء، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند التجار 2890 جنيه مصري، أنا عيار 18 فسجل سعر 2744 للجرام، وسجل الجرام من عيار 24 سعر 3303 جنيه، يذكر أن جرام 21 سجل صباحا حوالي 2800 جنيه.

ما هو سعر الذهب عالميا اليوم؟

وقد يكون سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر وغيره من الدول يرجع الى الارتفاع العالمي بسعر الذهب الذي وصل لما يزيد عن 2100 دولار أمريكي، وذلك ناتج عن سوء مستوى الاقتصاد الامريكي بعد البيانات الضعيفة التي صدرت في الأيام الأخيرة وأدت الى تشكك المستهلكين في القادم بسبب توقعات بزيادة حجم التضخم، ويرجح البعض ان يكون سبب ارتفاع سعر الذهب حدوث تغطية لبعض المتاجر بسوق الذهب، وقد تشهد الفترة القادمة تغييرات حادة في أسعار الذهب وذلك متعلق بشهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي والتي ستترتب عليها تغير أسعار الفائدة، ومن العوامل التي ستكون مؤثرة بشكل جديد في أسعار الذهب سعر الدولار الأمريكي الذي يتأرجح منذ أسابيع ما بين الارتفاع والانخفاض.