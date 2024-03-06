“المواعيد الجديدة للغلق” مواعيد غلق وفتح المحلات والمولات التجارية في شهر رمضان 2024 وحالات الاستثناء من القرار

مواعيد غلق وفتح المحلات والمولات التجارية في رمضان من أكثر التساؤلات التي ازداد عنها البحث بشكل متكرر في وقتنا الحالي بواسطة الكثير من المواطنين، حيث قام مجلس الوزراء بإصدار قرار به أن تم تعديلها مواعيد فتح وغلق كل المحلات في شهر رمضان، وقال رئيس مجلس الوزراء بأن كل المحلات والمولات التجارية والكافيهات والمطاعم والبازارات سيتم غلقها في تمام الساعة 2 صباحا.

مواعيد غلق وفتح المحلات والمولات التجارية في رمضان

أكد المصدر لنا بأن مجلس الوزراء قرر بأن الورش والمحال الأعمال الحرفية سيتم غلقها بداخل الكتل السكنية في الساعة 10 مساءا يوميا، عدا الورش التي تتواجد على محطات الوقود والطرق، بالإضافة إلى الورش الخاصة بالخدمات العاجلة للمواطن، وأكد بأن خدمة التيك أواي وأيضا خدمة التوصيل للمنازل تعمل خلال ال 24 ساعة على مدار اليوم وهذا بالنسبة إلى الكافيهات والمطاعم، ويذكر أن تقوم وزارة التنمية المحلية بغلق المحلات طبقا إلى المواعيد الشتوية، وهي أن يتم غلق كل المحلات التجارية والمولات عند تمام الساعة 10 مساء.

مواعيد غلق الصيدليات والورش في رمضان

تم الإعلان عن المواعيد الخاصة بغلق المحلات والمولات والصيدليات وخدمات التوصيل أيضا، وهذه المواعيد ملخصه في بعض النقاط الآتية: