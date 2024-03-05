“رجع تاني” عودة تطبيق فيس بوك وانستاجرام للعمل بشكل طبيعي facebook | instagram

عطل مفاجئ في تطبيق فيس بوك شهده جميع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأشهر منذ قليل وتفاجئ الكثيرين من أن التطبيق قام بالخروج بشكل مفاجئ مع عدم إمكانية تسجيل الدخول مرة أخرى، وهو ما جعل الجميع لا يعلم ما حدث ويحاول الكثيرين فتح موقع التواصل الاجتماعي سواء على الموبايل من خلال التطبيق أو عبر محركات البحث المختلفة ولكن لا يمكن الدخول مرة أخرى دون معرفة للسبب وراء ذلك.

عطل مفاجئ في فيس بوك

ورغم أن فيس بوك يحتوي على ملايين المستخدمين حول العالم ويعد من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي انتشار إلا أنها لا تعد المرة الأولى التي يتوقف عن العمل لأسباب مجهولة، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن أسباب ذلك التوقف المفاجئ حيث ظن البعض أن المشكلة لديهم في الهاتف أو الإنرتنت، إلا أن جميع المواقع والتطبيقات الأخرى تعمل بشكل سليم وتوجد المشكلة من فيس بوك فقط.

وحتى الآن لم تقم شركة ميتا المالكة لتطبيق فيس بوك بالإعلان عن أسباب ذلك التوقف المفاجئ في خدمات الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وما زلنا في انتظار الإعلان عن الأسباب التي أدت إلى هذا التوقف فقد يكون عطل فني وقد يكون بسبب إصلاحات يقوم بها المطورين في الشركة، أو سبب أخر، ومن المتوقع أن يتم إصدار بيان من الشركة بعد قليل لتوضيح كافة الأمور.

أهمية موقع فيس بوك

ويعد تطبيق فيس بوك من أهم المواقع التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم بمختلف الأسباب سواء للتواصل مع الآخرين أو للعمل من خلال الإعلانات وغيره، أو للتسلية حيث نجح الموقع على مدار السنوات الماضية في أن يصبح من أكثر المواقع التي يتم زيارتها بشكل يومي في جميع أنحاء العالم.

عودة العمل في فيس بوك وانستاجرام

عاد تطبيق فيس بوك وانستاجرام للعمل بشكل طبيعي الآن ورغم ذلك التوقف الذي لم يكن طويلا إلا أن الكثيرين مازالوا يرغبون في معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التوقف ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أسباب واضحة ولكن يمكن استخدام التطبيق بدون أي مشاكل.