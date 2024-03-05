“متقلقش حسابك متسرقش” عطل فني يضرب فيس بوك وانستغرام الآن في بعض الدول

شهدت الدقائق القليلة الماضية عطل فني في تطبيق فيسبوك وتطبيق انستجرام مما أدى إلى تسجيل الخروج من جميع الحسابات الخاصة بالمستخدمين، حيث تفاجأ جميع المستخدمين إلى عدم قدرتهم على تسجيل الدخول بالحسابات الخاصة بهم مما أثار الشكوك حول ما إن كان الحساب قد سُرق.

عطل فني لـ فيس بوك وانستغرام

في تمام الساعة الخامسة والنصف اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 تفاجأ بعض مستخدمي تطبيق فيس بوك وتطبيق انستغرام التابعين لشركة ميتا بتسجيل الخروج من حساباتهم على تلك المنصات، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة لتسجيل الدخول مرة أخرى إلا أنه يظهر لهم أن هناك خطأ في الدخول، ولكن من المتوقع أن يتم حل هذه المشكلة خلال الدقائق القليلة المقبلة ولا داعي للقلق حيث تعمل الشركة على إصلاح هذا العطل الآن.

ولم يقتصر هذا العطل على دولة مصر فقط بل أن هناك عطل في التطبيقات أيضاً في العديد من الدول العربية الأخرى مثل دولة الأردن التي اشتكى المستخدمين فيها من نفس العطل وهو تسجيل الخروج من الحساب وعدم القدرة على الدخول مرة أخرى.