عطل مفاجئ يضرب فيس بوك وانستغرام في عدد من الدول ويتسبب في خروج الحسابات الشخصية

عطل مفاجئ يضرب فيس بوك وانستغرام، استاء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي العطل المفاجئ الذي ضرب الفيس بوك وتسبب في تسجيل خروج حسابات المستخدمين، مما جعل عدد كبير من المستخدمين يبحث عن سبب هذا العطل وإن كان عطل جماعي أو فردي.

حيث اشتكى آلاف المستخدمين من شتى أنحاء العالم بوجود عطل مفاجئ في تطبيقات ميتا المختلفة، ومنها الفيس بوك وماسنجر ومنصة اكس “تويتر سابقاً” وتفاجئ رواد مواقع التواثل الإجتماعي فيس بوك بخروج الحساب من الموقع ومسح كلمة المرور الخاصة بهم، وتم تقديم آلاف الشكاوي من المستخدمين خلال الدقائق الأخيرة .

لم تكن هذه المرة الأولى أن يتعرض الفيس لعطل مفاجئ بل تكرر هذا الأمر في أكتوبر الماضي، بعد أن تفاجئ ملايين المستخدمين من شتى أنحاء العالم بفقدان متابعيهم، وأظهر الفيس بوك أن عدد المتابعين أصبح 9 آلاف فقط، ومن بينهم “مارك زوكربيرج” إلا أن الجميع تفاجئ برجوع عدد المتابعين الصحيح مرة أخرى بعد مرور وقت قصير.

وأعلن “مارك زوكربيرج” الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، ومؤسس الفيس بوك أنه خسر فيما يقرب من 119 مليون متابع على حسابه الشخصي فيس بوك، وبعد فترة قصيرة أعلن مارك عن حل مشكلة المتابعين وأكد أنه مجرد عطل مفاجئ و

كما أكدت التقارير عبر DownDetector أيضًا أن منصات Meta الأخرى، Facebook و Instagram ، قد واجهت مشكلات مماثلة، وتم تقديم حوالي ما يقرب من 230 تقريرًا على Downdetector ، قبل أن يسقط بعد فترة وجيزة.