بعد إنجاب 4 أطفال ! جورجينا ترد “اللي بنا صداقة وحب قديم وليس زواج” .. حفل زفاف كريستيانو وجورجينا

قامت صديقة اللاعب الكبير المشهور “كريستيانو رونالدو” بالكشف عن موعد حفل زفافهم والتي سوف يقام في يوم 5 من مارس 2024 الموافق يوم الثلاثاء، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تم رسميًا التعاقد مع اللاعب لمدة عاملين حتى نهاية 2025 في نادي النصر السعودي، لذلك دعونا نوضح لكم حفل زفاف كريستيانو وجورجينا في الرياض اليوم وأهم المشاهير المتوقع حضورهم في هذا الحفل الرائع.

حفل زفاف كريستيانو وجورجينا

قامت جورجينا بالكشف عن موعد حفل زفافهم عبر منصة التواصل الاجتماعي “انستاجرام” وأفصحت أنها سوف تقام في يوم الثلاثاء الموافق 5 من مارس 2024، وهذا ما زاد صدمة الكثير من الجماهير، وهو عدم زواج كريستيانو وجورجينا كل هذه المدة على الرغم من وجود ابناء!!، لذلك أوضحت جورجينا أنهم كانوا أصدقاء وفي علاقة حب فقط ولا يوجد زواج إطلاقًا.

الساعة كم فرح كريستيانو وجورجينا؟

أعلنت جورجينا عبر حسابها الرسمي على تويتر، تفاصيل حفل زفافها هي وصديقها اللاعب الكبير كريستيانو رونالدو، على أن تقام الحفلة في تاريخ يوم 5 من مارس 2024 الموافق يوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:00 مساءً، أي يفصلنا الآن ساعة فقط على موعد الزفاف، وسوف تقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ونتمنى لهم حياة سعيدة وهادئة.

توقعات أسماء الحاضرين في حفل زفاف كريستيانو رونالدو

من المتوقع أن يأتي بعض الأشخاص الرسمية في حفل زفاف كريستيانو رونالدو، ويمكنك من خلال الآتي أن تتعرف على الشخصيات الرسمية التي يمكنها أن تحضر الحفل، والتي تتمثل في التالي: