عطل مفاجئ في الفيس بوك 5 مارس 2024 موعد عودة عمل المنصة وسبب العطل مفاجئ

محاولة تسجيل دخول في الفيس بوك لا تتم بنجاح، ظهر مؤخراً بعد عصر اليوم بتاريخ اليوم الخامس من شهر مارس شهر حدث بعطل عن الفيس بوك بعد اذان عصر يوم الثلاثاء، اندهش الناس من محاولاتهم لتسجيل الدخول إلي منصة facebook بعد أن قامت المنصة بتسجيل الخروج من كل الحسابات بصورة تلقائية وحدها، وكانت الآراء أن هناك شبكة من برمجة الهكرز المعروفة التي قامت باختراق المنصة وكان هذا الغرض منة استهداف أشياء معينة داخل المنصة لمدة زمنية محددة ثم بعد ذلك يتم الاختفاء بعد اكتشاف الثغرة وحل المشكلة في اسرع وقت، ولكن جاءت اخر الأخبار انه خطأ فني من الشركة ولا يوجد أي دليل إلي دخول طرف ثالث داخل المنصة.

سبب عطل الفيس بوك 2024 وتسجيل الخروج التلقائي

تكدست محركات البحث لمعرفة سبب عطل الفيس بوك إلي ظهر بطريقة مفاجأة بدون أي إنظار، أصدرت الشركات علي منصات twitter والمنصات المعروفة الأخري أن عطل الفيس بوك يعتبر عطل فني ويتم الإصلاح عنه قريباً ولا داعي لأثارة الجدل في الأرجاء، ولكن ظهرت بعض الأخبار مجهولة المصدر أن إذا كان هذا العطل من الأعطال الفنية فكانت لتنذر الشركة قبل عمليات تسجيل الخروج نظراً لاعتماد جزء كبير من مستخدمي المنصة علي الأعمال الحرة وكسب الأموال فقد يضر هذا العطل العديد من مستخدمي الفيس بوك خاصاً في الآونة الأخيرة.

موعد عمل الفيس بوك بعد العطل مفاجئ

لم يحدد مارك أو الشركة المالكة أي موعد لعودة اتصال منصة الفيس بوك للعمل في أي وقت محدد ولكن المصادر أشارت انه في وقت قريب سوف يتم العمل علي المنصة بصورة تقليدية و طبيعية دون الداعي للذعر أو إثارة الجدل وأنه مجرد عطل فني بسيط وسيتم الانتهاء منه في اقرب وقت متاح.