عطل فني مفاجئ يعطل فيسبوك وماسنجر وإنستجرام.. سجل خروج لكل المستخدمين

خلال الدقائق الأخيرة الماضية تعرضت منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وإنستجرام وماسنجر لعطل فني غير مسبوق أثر بشكل كبير على مستخدميها، هذا العطل تسبب في خروج مفاجئ للمستخدمين من حساباتهم ومنعهم من الدخول مرة أخرى، مما أثار حالة من الارتباك والتوتر بين الملايين الذين يعتمدون على هذه المنصات للتواصل والتفاعل الاجتماعي.

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر وإنستجرام

بدأ عدد كبير من المستخدمين يشتكون من خروجهم المفاجئ من منصات التواصل الاجتماعي، مع عدم القدرة على العودة لحساباتهم بعد تسجيل الدخول من جديد، وتبين لاحقاً أن هذا العطل تأثر بشكل كامل على فيسبوك وإنستغرام وماسنجر، مما أثر على المستخدمين عبر مختلف الأجهزة الحاسوبية والمحمولة.

تأثير العطل