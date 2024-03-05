عاجل”توقف facebook” سبب عطل الفيس بوك والانستاجرام في جميع أنحاء العالم

سبب عطل الفيس بوك والانستاجرام ، والتي تفاجأ المستخدمين الآن بتوقف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والانستاجرام، وظن الكثير منهم أنها تم تهكير حسابتهم الشخصية ، وحتى الآن لم يتمكن المستخدمين من فتح حسابتهم على كلا الموقعين، إليك تفاصيل توقف الفيس بوك والانستاجرام عبر هذا المقال.

سبب عطل الفيس بوك والانستاجرام

توقفت الآن جميع خدمات الفيس بوك والانستاجرام في جميع أرجاء العالم إلي كافة المستخدمين وحتى من يقوموا بمزاولة أنشطة تجاريه على كلا الموقعين بدون أسباب معلنه حتى الآن ، ولكن نأمل أن تعود المواقع التواصل الاجتماعي في اقرب وقت ممكن ولا تستمر لساعات مثل ما حدث في العام الماضي والتي توقفت به المواقع حتى ساعات كامل نتيجة عطل اخذ الكثير من الوقت لإصلاح، من اجل عودة المثير من المتابعين إلي استكمال أنشطتهم التجارية الإلكترونية، والتي يؤثر عليهم عطل الفيس بوك بالسلب ونأمل أن يتم تعوضيهم على خسارة أموال الإعلانات المدفوعة .

عطل الفيس بوك

يستخدم موقع الفيس بوك في العالم ما يقرب من 2 مليار شخص والكثير منهم بدا يعتمد عليه كمصدر دخل أليهم، من خلال مزاولة الأنشطة التجارية عبر خدمات التجارة الالكترونية التي يقدمها الموقع إلي متابعيهم حول العالم، ومع توقف الفيس بوك الآن يتعرض الملايين من المستخدمين الى خسائر مالية كبيرة نتيجة توقف إعلانات المدفوعة أيضا، ولم تصفح أي من لمواقع الرسمية الآن عن سبب عطل الفيس بوك والانستاجرام حول العالم أو من خلال الصفحة الرسمية لمؤسس الفيس بوك .