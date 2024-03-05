عطل يضرب منصة فيس بوك خرج كل مستخدمين فيس بوك “ما الكارثة”

عطل فني الان في فيس بوك محاولة العديد من المستخدمين حول العالم تسجيل الدخول للموقع فيس بوك حيث تبدأ الصفحة في الظهور من أولها عارضه اسم المستخدم وكلمة المرور ويتم كتابة اسم المستخدم للشخص وكلمة المرور وفي النهاية لا يتم الدخول إلى الموقع، وفي هذه الحالة هناكمشكلة فنية في الفيس بوك وبدأ تلك المشكلة اليوم في الساعة الخامسة والثانية والأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة.

خرج كل المستخدمين عطل فني في فيس بوك

وهنالك الكثير من المستخدمين الان في حالة انتظار لما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الامر الذي جعل الجميع من المواطنين في جمهورية مصر العربية والدول العربية يتسائلون عن العطل الذي بدأ للفيس بوك حيث أن الفيس بوك من أهم المصتفحات الخاصة بالتواصل الاجتماعي حول العالم إن لم يكن أهمهم على اللإطلاق.

كارثة جديدة لكل المستخدمين حيث خرج الجميع والكثير من الناس يتسائلون الان عن العطل الذي حدث وما الحل والخبراء الان يحاولون معالجة تلك المشكلة وصيانة العطل الفني للفيس بوك لنتواصل معكم بكافة التفاصيل حين عودة دخول المستخدمين إلى موقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى.