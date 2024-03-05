“لن تصدق”.. عطل فني يضربه توقف فيس بوك وانستغرام ماذا يحدث!!

هنالك الكثير من مستخدمين الفيس بوك بالملايين حول العالم حيث أن منصة فيس بوك تعد هي المنصة الرسمية الأساسية لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء الانستغرام أو أو منصة إكس ولكن الان فيس بوك هي المنصة الأولى والاكثر إستخداماً في العالم بأثرة الان هنالك حدث مشكلة كبيرة والعجب من الإعجاب حيث نروي لكم من خلال تلك المقالة ما حدث في متصفحات فيس بوك المختلفة في التفاصيل المقبلة.

عطل فني في فيس بوك خرج كل المستخدمين

خرج مستخدمي الفيس بوك منذ 10 دقائق من الان من الفيس الملايين من الأشخاص في الدول العربية من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وكذلك الوطن العربي بأكلمه بل والعالم سوف يتحدث الان عن عطل الفيس بوك ولماذا قد خرجت الحسابات للمستفيدين، وحتى الان لم ترد المنصة الرسمية فيس بوك على ما حدث من عطل فني وقد حدث هذا العطل العام الماضي، وقد حقق العديد من الخسائر الكبيرة والتي قد تحديث مرة أخرى لنرى معكم الدقائق المقبلة لنتعرف على ماذا يوجد في الفيس بوك.