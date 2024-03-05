نقدم لكم تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية التحديث الجديد 2024 لمشاهدة المباريات مجاناً، حيث تعمل القناة على مدار 24 ساعة في الأقمار الصناعية المختلفة (نايل سات, عرب سات) وغيرها من الأقمار الصناعية الأخرى، تقدم القناة العديد من البرامج الرياضية التي تناقش فيها المحتوى العربي والعالمي في كرة القدم وجميع الألعاب الرياضية الأخرى التي يهتم بها قطاع كبير من المشاهدين في الوطن العربي، الجدير بالذكر أن القناة انطلقت في عام 2009، ومنذ هذا التاريخ والقناة تقدم مباريات وبطولات رياضية كبري، كان أبرز المباريات التي استطاعت القناة أن تنقلها على الهواء مباشرة مباراة الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة منذ عدة أعوام.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية التحديث الجديد 2024

تبث قناة الرياضية العراقية مباريات الدوري العام في لعبة كرة القدم بالمجان وكذلك مباريات البطولات المشارك فيها المنتخبات الوطنية العراقية للشباب والكبار، تتميز القناة بنقل محتوى رياضي بصورة عالية الجودة تستطيع استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة بعد التحديثات الجديدة التي قدمتها القناة في الفترة الأخيرة.

تردد قناة الرابعة الرياضية على النايل سات

تستطيع تنزيل آخر تردد لقناة الرابعة الرياضية العراقية على القمر الصناعي نايل سات ومشاهدة المباريات والبطولات مجانا عن طريق إتباع الخطوات التالية:

التردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية على القمر الصناعي عرب سات

التردد الجديد لقناة الرابعة الرياضية العراقية يمكنك تثبيته الآن بعد التوجه إلى ريموت كنترول والدخول على أيقونة الإعدادات ثم أيقونة إضافة قناة وتحديد القمر الصناعي والتأكد من إضافة البيانات التالية:

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

بعد الإنتهاء من إضافة البيانات السابقة الضغط على أيقونة البحث، لحظات ويتم نزول القناة في قائمة الترددات.