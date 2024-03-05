عاااجل.. عطل مفاجئ في تطبيق فيس بوك وانستجرام وماسنجر وثريدز حول العالم

تفاجأ ملايين المستخدمين لتطبيقات شركة ميتا (فيسبوك – ماسنجر – انستجرام – ثريدز) بعطل في التطبيقات لجميع المستخدمين في العديد من البلاد حول العالم، وأصبح الجميع يتساءل ما إن كان هذا عطل عام أم أن هناك أسباب لخروج حساباتهم من التطبيقات، وفي خلال السطور القادمة من هذا المقال نوضح لكم أسباب العطل وكل التفاصيل.

عطل مفاجئ في تطبيق فيس بوك

تم تسجيل الخروج من ملايين الحسابات على فيس بوك حول العالم كله بسبب عطل فني في التطبيق بالإضافة إلى عطل فني في تطبيق انستجرام، حيث تفاجأ المستخدمين بعدم قدرتهم على تسجيل الدخول إلى حساباتهم بعد أن تم تسجيل الخروج بشكل مفاجئ فالبعض يظهر له عدم القدرة على الدخول والأخر يظهر له أن كلمة السر خطأ، ولكن لا داعي لأي قلق حيث يُعد هذا العطل عالمي في العديد الدول مثل مصر والعراق والأدرن وغيرهم العديد من الدول، وتعمل الشركة في الوقت الحالي على إصلاح هذا العطل وإعادة التطبيقات للعمل مرة أخرى.

تعتبر تطبيقات شركة ميتا أساسية بشكل كبير في حياة الكثير حيث تعتبر من أهم مواقع التواصل الاجتماعي وقد يؤثر هذا العطل على تواصل الأشخاص مع بعضهم البعض أو على عمل الأشخاص الأخرى، ومن المتوقع أن يتم حل مشكلة العطل خلال فترة قليلة جداً، نحن وإياكم في انتظار إصلاحه.