Facebook and Instagram DOWN..عطل فيس بوك الآن للملايين من المستخدمين//ماتقلقش وماتحذفش البرنامج حسابك ما اتهكرش

تفاجأ مستخدمو تطبيق فيس بوك بعطل عام يضرب التطبيق للملايين من الأشخاص، وشمل هذا العطل أيضا تطبيق ماسينجر الخاص برسائل الفيس البوك الخاصة، وهو ما أصاب الملايين من المستخدمين بحالة من الصدمة ظنا منهم بأن الحسابات الشخصية الخاصة بهم تعرضت للاختراق من قبل بعض المخترقين، خاصة مع انتشار الأخبار في الفترة الماضية عن اختراقات في شركة ميتا المشغلة لتطبيقات facebook و messnger وكذلك تطبيق إنستغرام.

عطل في الفيس بوك

وكان المستخدمون لتطبيق التواصل الاجتماعي في الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم قد أصابتهم الدهشة عندما ظهرت أمامهم رسالة تطالبهم بإعادة التسجيل مرة أخرى مع انتهاء الجلسة الخاصة بهم على التطبيق، وعند إعادة التسجيل يتم رفض تسجيلهم للدخول، وهو نفس الأمر عندما تتعرض الصفحات والحسابات الشخصية للاختراق من قبل الهاكرز المحترفون، وسارع العديد من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي فيس بوك وماسينجر إلى حذف التطبيق من على الهواتف المحمولة الخاصة بهم وإعادة تنزيلها مرة أخرى من على متجر جوجل أو آبل.

ميتا توضح السبب

ومن جهتها كشفت مجموعة شركات ميتا التي تدير هذه التطبيقات لرجل الأعمال الشاب مارك زوكربرج أنه هناك خلل جسيم في السيرفرات الخاصة بالشركة، وجاري العمل على إعادة الخدمة مرة أخرى للمستخدمين المتضريين في أسرع وقت، كما طالبت الشركة المستخدمين بعدم حذف التطبيقات والانتظار بضع الوقت وسوف يتم العمل على تشغيل تطبيقات التواصل الاجتماعي في وقت قصير.

منصة إكس تستغل الوضع

من جهتها استغلت منصة إكس تويتر سابقا والتي يمتلكها رجل الأعمال إليون ماسك هذا الوضع، وغردت عن قوة شبكة الحماية الخاصة بها، وأنه فرصة تعرضها لفشل في الخدمة تكون تكون معدومة في ظل التطور التكنولوجي الذي تتمتع به الشركة.

Facebook and Instagram

مازال الوضع مستمرا كما هو في تعطل تطبيق فيسبوك وكذلك تطبيق إنستقرام لدى الملايين من المستخدمين في كافة أرجاء العالم، وهو ماجعل الجميع يلجأ إلى منصة X تويتر سابقا للتعبير عن غضبهم وسخطهم الشديد من هذا العطل الذي يؤدي إلى فقدان عدد منهم لبعض المعلومات الهامة، كما أنه يؤدي إلى تأخر الكثير من الأعمال التي يقومون بها.