عشان متقولش اتسرق.. عطل مفاجئ يضرب فيسبوك اليوم 2024/3/5 وخرج كل المستخدمين

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك شهد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عُطلًا مفاجئًا، اليوم الثلاثاء، حيث فوجئ المستخدمين بعطل فني تسبب في خروج المستخدمين من حساباتهم، ولم يجدوا تفسيرًا وأفاد موقع «downdetector» المتخصص في رصد أعطال مواقع التواصل الاجتماعي، بتلقي بلاغات من المستخدمين والتي أدت إلى تسجيل الخروج من التطبيق وعدم السماح بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى الحسابات.

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق فيسبوك؛ من خروج أجهزتهم بشكل مفاجئ في اللحظات القليلة الماضية، وعدم الدخول إلى المنصة بعد تسجيل الحساب من جديد، مما تسبب في حدوث أزمة بين جميع المستخدمين نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى حساباتهم على تطبيق فيسبوك الجدير بالذكر يعد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أحد أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية ولا غنى عنها، والتي يفضلها العديد من الأشخاص، علاوة على ذلك، يمكن استخدامه على العديد من الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة.

مشكلة متعلقة بالتحقق من حسابك فيس بوك

بعد وقوع العطل، هذا وقد بادرت فرق فنية في فيسبوك إلى التحقيق في المسألة وإصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، وقد تمكنت المنصة من استعادة وصول المستخدمين إلى حساباتهم بشكل تدريجي وعلى الرغم من ذلك، لا يزال البعض يعاني من بعض المشاكل الفنية المتفرقة، مثل صعوبة في تسجيل الدخول أو تحميل الصفحات بشكل صحيح.