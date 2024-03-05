خريطة مسلسلات رمضان 2024 على قناة mbc مصر وتردد القناة الجديد

عدد كبير من المواطنين بدأوا بالتساؤل عن المسلسلات التي سيتم عرضها على mbc مصر نظرًا لأنها من القنوات العربية التي اعتدنا منها على عرض مجموعة مميزة من المسلسلات والبرامج خلال شهر رمضان الكريم وتلبي كافة الأذواق للمشاهدين، اليوم عبر موقعنا سنوضح الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 على قناة mbc مصر فضلاً عن تردد القناة.

مسلسلات رمضان على قناة mbc مصر

بدأت قناة mbc مصر بعرض الإعلانات المشوقة لمسلسلات رمضان وحرصت على عرض باقة مميوة من البرامج فضلاً عن المسلسلات الدرامية والكوميدية، وتأتي القائمة على النحو التالي:

مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة الفنان حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي.

مسلسل كوبرا بطزلة الفنان محمد إمام ومحمود عبد الغني.

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي.

مسلسل صلة رحم بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي.

مسلسل أشغال شقة بطزلة هشام ماجد وأسماء جلال.

مسلسل كامل العدد 2 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني.

مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي وميرهان حسن.

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا والفنانة مي سليم.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة ليلى أحمد زاهر.

تردد قناة mbc مصر على النايل سات

مع بداية عام 2024 تم تغيير عدد كبير من ترددات النايل سات من بينهم قناة mbc مصر ويأتي التردد الجديد على النحو التالي: