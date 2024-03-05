موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر في رمضان 2024

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر، خلال الساعات الأخيرة نشر الفنان رامز جلال على الصفحة الرسمية له على “انستجرام” بوستر لبرنامجه الجديد في رمضان 2024 والذي يحمل اسم “رامز جاب من الآخر” والذي من المقرر أن يتم عرضه على قناة mbc مصر خلال الأيام المقبلة.

برنامج رامز جاب من الاخر

وظهر الفنان رامز جلال في البوستر وهو يحمل فانوس في يده وفي اليد الأخرى يحمل كلب ونعامتين، وبعد نشر البوستر تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان رامز جلال الذي تعمد أن يشوق جمهوره على طبيعة المقلب هذا العام، إلا أن المتوقع أن تكون فكرة المقلب فكرة جديدة ومثيرة كالعادة.

وكتب الفنان رامز جلال على البوستر وقال”بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنة وانتو طيبين”.

وأضاف “بعون الله رامز جاب من الآخر.. في رمضان 2024 على MBC مصر والله المستعان”.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر

حيث يسعى الفنان رامز جلال في كل عام أن يختار فكرة مقلب جديدة، كما أنه يستضيف عدد من نجوم الفن وكرة القدم والاعلام ، ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتحديداً بعد آذان المغرب مباشرة بتوقيت القاهرة.

ضحايا رامز جاب من الآخر في رمضان 2024

حمد السقا، محمد رمضان، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، محمد فراج، بسنت شوقي، شيماء سيف، نسرين أمين، هنادي مهنا، إيمان العاصي، وياسمين عبد العزيز واحمد العوضي، وفاء عامر، محمد فؤاد، أمير عيد، أحمد حاتم، غادة إبراهيم، محمد هنيدي،