“مفيش حاجة مش موجودة” أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة الكبرى 2024 بجميع المناطق والسلع المتوفرة في المعارض

أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة الكبرى من أبرز المواضيع الهامة التي تشغل محركات البحث في وقتنا الحالي من قبل المواطنين في القاهرة، حيث الأجهزة المحلية تواصل في كل محافظات الجمهورية افتتاح منافذ خاصة بمعارض أهلا رمضان، فتم فتح عدد من منافذ أهلا رمضان في الجيزة، بالإضافة إلى أن تم فتح منافذ جديدة خاصة بمعارض أهلا بالقاهرة، حيث تقوم معارض أهلا رمضان بتوفير كل المواد والسلع الغذائية والخضروات وياميش رمضان والفواكه كل هذا بأسعار منخفضة، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل.

أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة الكبرى

معارض أهلا رمضان بمحافظة القاهرة ممتدة في كل أنحاء المحافظة، حيث يقوم محافظ القاهرة بافتتاح أماكن أخرى جديدة لمعارض أهلا رمضان، حيث قامت العاصمة بإنشاء حتى الآن 80 منفذ متحرك وثابت ومن ضمن خطتها إنشاء 100 منفذ جديد بجميع أنحاء المحافظة، وإليكم الآن أماكن المعارض الموجودة في المحافظة وهي كالآتي:

أولا يوجد معرض أهلا رمضان في أثر النبي بمصر القديمة.

كما يوجد معرض أخرى في ميدان الباشا في حي مصر القديمة.

في حي البساتين يوجد معرض أهلا رمضان بجانب شركة الكهرباء.

منطقة المنيل يوجد بها معرض أهلا رمضان في حي مصر القديمة.

يتواجد أربعة منافذ لمعارض أهلا رمضان في التبين والمعصرة.

حي الموسكي يوجد بها معرض أهلا رمضان في منطقة الغربية.

كما يوجد في زهراء المعادي معرض خاص بأهلا رمضان.

معارض أهلا رمضان في الجيزة

تم الإعلان عن المعارض التي تم افتتاحها في محافظة الجيزة، حيث تم حتى الآن افتتاح ثلاث معارض أهلا رمضان بشكل رسمي بجنوب الجيزة، أماكن هذه المعارض تأتي على النحو التالي: