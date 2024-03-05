عطل جثيم في فيسبوك يطرد كل المستخدمين دون سابق إنذار حول العالم كلة

طرد منصة فيسبوك كل مستخدميها وعودة عمليات تسجيل الدخول دون سابق إنذار، في تمام يوم الثلاثاء الموافق ليوم 5 من شهر مارس لعام 2024 في موعد اذان العصر تفا جيء مستخدمي منصة Meta بوجود عطل فني في منصة facebook وعدم القدرة علي تسجيل الدخول في ظل فترة زمنية محددة دون معرفة أي تفاصيل حتي الآن.

عطل جثيم في منصة فيسبوك وعدم القدرة علي حل المشكلة

تفاجيء العديد من الناس بطردهم من حساباتهم الشخصية دون سابق إنذار منهم من ظن أن حسابة تعرض للاختراق ومنهم من ظن أن حسابة تم حظره، إلا أن هذا عطل جثيم علي منصة meta كلها ولم يتم إصدار أي تصريحات حول موعد حل هذه المشكلة وعودة عمليات تسجيل الدخول مجدداً.