عاجل سقوط تطبيق فيسبوك وانستجرام اليوم 5 مارس 2024.. لماذا لا يمكنك تسجيل الدخول؟

تعطل تطبيق فيسبوك كليًا منذ حوالي 30 دقيقة، وذلك على المستوى العالمي، ويبدو أن خوادم التطبيق بها مشكلة كبيرة، ولاحظ العديد من المستخدمين الأمر، حين ظهرت لهم رسالة “نهاية الجلسة” وعند العودة لتسجيل الدخول مرة أخرى لم يتمكنوا من ذلك، وحتى في حالة محاولة إعادة ضبط كلمة المرور لم تفلح المحاولات المتكررة سواء للدخول أو تغيير كلمة الدخول.

عطل في فيسبوك وانستجرام

يبدو أن هناك هجوم كبير أو مشكلة كبيرة تواجه خوادم تطبيقات مارك زوكربرج، فقط سقط كلًا من تطبيق فيسبوك وتطبيق إنستجرام دون سابق إنذار، وبالفعل عبر الملايين من المستخدمين حول العالم عن استياءهم من عدم تمكنهم الدخول إلى حساباتهم، أو حتى تغيير كلمة المرور، وتعمل الشركة في الوقت الحالي من أجل إعادة ضبط المشكلة والخوادم من أجل إتاحة الفرصة للمستخدمين للدخول إلى حساباتهم.

ماذا تفعل في الوقت الحالي؟

حسنًا عليك أن تتوقف عن المحاولة عن تسجيل الدخول الآن، كي لا تحصل على حظر على حسابك بسبب المحاولات المتكررة لتسجيل الدخول، ويمكنك أن تترك الحساب لبعض الوقت حتى يتم حل المشكلة من قبل الشركة.

أما إن كنت ترغب في معرفة خيارات بديلة للفيسبوك فيمكنك تجربة تيك توك، أو بينرست، أو يمكنك قرأة كتاب إلكتروني جديد شيق، أو ربما يمكنك الخروج من غرفتك والتعرف بشكل أفضل على أسرتك التي أراهن أنك لم تتحدث معهم منذ فترة.

اعتبر أن عطل الفيسبوك بمثابة إجازة لك من السوشيال ميديا والتواجد المكثف عليها بدون أي استفادة حقيقية.