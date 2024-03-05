تعرف شروط سكني تسجيل الدخول الجديدة وطريقة الحصول على الأراضي المجانية بخطوات بسيطة

تقدم وزارة البلدية والقروية والإسكان الدعم السكني لتوفير سكن مناسب للأسر محدودة في المملكة العربية السُّعُودية، حيث يمكن التسجيل في دعم سكني من خلال مصة الدعم التي خصصتها الوزارة لحصول على جميع خِدْمَات دعم سكني من خلالها، حيث يمكن من خلالها التسجيل في الدعم، والاستعلام عنه، كما تمكن من اختيار قطعة الأرض التي تناسب المستفيد لبناء منزل عليها، ومن خلال مقالنا نبين لكم تفاصيل هذه الأمور.

سكني تسجيل الدخول

يتاح التسجيل فيدعم سكني عبر منصة سكني لجميع من استوفى شروط الدعم التي وضعتها وزارة الإسكان، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة سكني من هنــا. قم بإنشاء حساب على البوابة بإدخال رَقَم الهُوِيَّة ورقم الجوال. ادخل على حسابك عبر منصة سكني. للتقديم في الدعم ادخل البيانات المطلوبة. أرفق جميع المستندات. اضغط تقديم طلب.

استعلام سكني

استعلم عن الدعم السكني عبر منصة الدعم باتباع الخطوات التالية:

ادخل على حسابك في منصة دعم سكني عبر الرابط السابق.

اضغط على الخِدْمَات الإلكترونية.

انقر على الاستعلام عن حالة الطلب.

يعرض لك تفاصيل الطلب الخاص بك من حيث كونك مقبول أو لا أم أن طلبك مازال تحت الدراسة.

كيف اقدم على الأرض المجانية؟

يمكنك التقديم على الأرض المجانية بعد تسجيل الدخول في الدعم السكني باتباع الخطوات التالية:

الدخول على حسابك عبر المنصة كما بالطريقة السابقة. اختر الوحدة التي تريد الحصول عليها. أو يمكنك حجز وحدة من السوق العقاري. قم بملء نموذج التقديم من خلال المنصة. اضغط إرسال الطلب. تصفح العروض المتاحة واختر احدها. اضغط متابع الطلب.

سيتم الدراسة ومراسلتك برسالة نصية، كما يمكنك متابع طلبك عبر منصة الدعم السكني والتي تتيح لك كافة الخِدْمَات التي تمكنك من تحقيق أكبر استفادة من الدعم3.