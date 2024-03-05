“خروج المستخدمين بدون تحذير مسبق” ايه اللي حصل !! عطل فني فيسبوك يصدم جميع المستخدمين في العالم

منذ قليل تم خروج المستخدمين بشكل مفاجئ دون وجود أدنى تحذير أو إنذار مسبق على الإطلاق، مما جعل الكثير في حالة من الذهول والقلق، وتوقع العديد من المستخدمين وجوك هاكر شديد في الحسابات الرسمية الخاصة بهم، ولكن من الموضح بأنه يوجد عطل فني فيسبوك بشكل مفاجئ، وهذا ما جعل الكثير من المستخدمين في هذا الوقت ينتظر رجوعة بفارغ الصبر.

عطل فني فيسبوك

قامت مارك بالقيام بعمل عطل فني فيسبوك منذ قليل، ولكن بدون إعلان أو إنذار مسبق بشأن هذا الأمر على الإطلاق، وهذا ما جعل الكثير من المستخدمين في حالة من الخوف والذعر نظرًا لتوقعاتهم بوجود هاكر قام بسرقة حساباتهم الشخصية على الفيس بوك، لذلك لا داعي للقلق، فأنه سوف يتم تشغيله بشكل طبيعي من جديد في خلال دقائق من الآن.

سبب خروج المستخدم من الفيس بوك

نظرًا لوجود عطل وصيانه في الموقع الرسمي الخاص بالفيس بوك، فقد تم خروج المستخدمين بشكل نهائي حتى يتمكنوا الإدارة الخاصة بالفيسبوك، الانتهاء من إجراءات الصيانه على أكمل وجه، ولذلك فقد يمكنك أن تنتظر قليلًا حتى يتم فتح التطبيق من جديد ومتابعة كافة الاخبار اليومية والمشاركة كما كنت منذ قليل.

ونظرًا لعدد الكثير من المستخدمين لهذه المنصة، فقد تم وجود بلاغات كثيرة وعديدة في مدة لا تتخطى ال، 40 دقيقة فقد تم القيام بعمل 125825 بلاغًا إلى وقتنا الحالي، علمًا بأن شركة ميتا لن تقوم بالإعلان أو الرد أيضا على هولاء المستخدمين.