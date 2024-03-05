عاجل توقف فيس بوك “متخافش مفيش هاكر ولا حاجة” اسهم فيس بوك في مهب الريح

الكثير من المواطنين في كل مكان الان في الدول العربية يتوافدون على الموقع الخاص بالتواصل الاجتماعي الأساسي فيس بوك ليتعرفوا على العطل الذي قد حدث بشكل مفاجئ وتوقف الفيس بوك منذ دقائق حيث قد خرج جميع المستخدمين مرة واحدة وسط علامات استفهام كبرى ولنرى ماذا يحدث الان بسبب توقف الفيس بوك الفوري.

لم يتم المنصة فيس بوك حتى الان على العطل الذي أخرج جميع المستخدمين وسط تساؤولات كبيرة الان من الألاف حول العالم ماذا يحدث في فيس بوك وهل سيعود فيس بوك للعمل فوراً أم سيتكرر ما حدث العام الماضي وتوقف الفيس بوك بشكل مفاجئ لساعات كبيرة ووقتها حدث انهيار في الأسهم الخاصة بالفيس بوك قد تكون الخسارة كبيرة.