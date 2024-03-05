عطل فني جديد في منصة فيسبوك أدى لتسجيل خروج جميع حسابات المستخدمين من المنصة

شهد رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك عطلاً فنياً فريداً من نوعه اليوم الثلاثاء 5-3-2024، في تمام الساعة السادسة والنص مساءً، حيث وجد المستخدمون أنه تم تسجيل الخروج من حساباتهم، دون القدرة على إعادة تسجيل الدخول إليها مرة أخرى، وقد ظهرت أيضاً مشكلات فنية أخرى متعلقة بالمنصة الأخرى التابعة لشركة ميتا وهي “إنستغرام”، وإليكم التفاصيل.

عطل تسجيل الخروج من حسابات فيسبوك.. ومشاكل في التصفح باستخدام إنستغرام

تعرضت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك لعطل فني مفاجئ في العديد من الحسابات حول العالم، حيث واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى الصفحة الرئيسية بسبب رسالة تفيد بأن جلستهم انتهت وعليهم تسجيل الدخول مرة أخرى، ولم يكتفي الأمر بذلك، بل وجد المستخدمون أنفسهم غير قادرين على التعليق أو المشاركة أو حتى رؤية المنشورات، مما دفع العديد منهم إلى التعبير عن استيائهم من هذا الوضع عبر منصات تواصل اجتماعي أخرى منافسة مثل تويتر، ولم تقتصر المشكلة على فيسبوك فقط، بل طالت أيضًا منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام التابعة لميتا، حيث لوحظ خللاً في تحميل الفيديوهات “الريلز” على المنصة.

وحتى الآن، لا يستجيب “فيسبوك” في حالة إعادة تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الصحيحة، وتحدث أخطاء متكررة عند جميع المستخدمين عند محاولة إعادة تعيين كلمة المرور عبر رقم الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني، ومع ذلك، من المؤكد أن القائمين على الموقع سيعملون على إصلاح هذه المشكلة الكبيرة في أقرب وقت ممكن.

قائمة بأشهر الأعطال الفنية في فيسبوك في السنوات الماضية

فيسبوك شهدت عدة أعطال فنية بارزة على مر السنوات الماضية، منها:

في مارس 2019، تعرضت فيسبوك ومنتجاتها لعطل فني واسع النطاق، مما أثر على ملايين المستخدمين حول العالم، حيث لم تكن خدمات مواقع “ميتا” متاحة لفترة طويلة، وتفاوتت هذه المدة حسب الموقع الجغرافي للمستخدمين. في أكتوبر 2020، شهدت منصة فيسبوك وإنستغرام وواتساب عطلاً فنياً شاملاً، أثر على قدرة المستخدمين على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، ولم تكن الخدمات متاحة لعدة ساعات مع ظهور رسالة تفيد بوجود عطل. في سبتمبر 2021، تعرض فيسبوك لعطل فني جزئي أثر على عدد كبير من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، حيث لم يتمكن العديد منهم من تسجيل الدخول إلى حساباتهم أو استخدام الخدمات بشكل طبيعي مثل نشر المنشورات. في سبتمبر 2023، حدث خلل فني آخر طريف، حيث تسبب في إرسال طلبات صداقة تلقائياً إلى أي شخص تقوم بزيارة صفحته الشخصية، وكانت طلبات الصداقة هذه يتم قبولها بشكل تلقائي عند الطرف الأخر دون موافقته.

هذه الأعطال الفنية أدت إلى انقطاع الخدمات وتعطيل الوصول إلى المنصات الاجتماعية لفترات محددة، مما أثار حالة من الاستياء بين المستخدمين وأدى إلى انتقادات واسعة النطاق، كما تسببت بخسارات مادية كبيرة للشركة.