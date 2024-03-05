عطل مفاجئ يضرب الفيسبوك في السعودية.. خروج جميع المستخدمين من حساباتهم

واجهة عدد من مستخدمي الفيسبوك خروجهم من حساباتهم الشخصية خلال الدقائق الماضية، مما طرح العديد من المستخدمين حول سبب توقف الفيسبوك بهذا الشكل دون سابق إنذار، وهو السؤال الذي لم يجدوا له تفسيرًا حتى الأن، وجاري العمل على إصلاح هذا العُطل وعودته مرة أخرى إلى العمل بشكل طبيعي، فضلاً عن أن تطبيق الفيس بوك يضم مليارات من المستخدمين حول دول العالم العربي والأجنبي، مما له دور كبير في تأدية مهامهم.

انقطاع مفاجئ في الفيسبوك

وأكد موقع ” downdetector” المتخصص في رصد أعطال جميع مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تلاقى عدد من البلاغات داخل العديد من دول العالم ومن بينها المملكة العربية السعودية، إلى وجود عُطل فني مفاجئ وخروجهم من حساباتهم الشخصية وعدم السماح بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى الحسابات، وهو الأمر الذي فاض بالذعر بين المستخدمين لمعرفة سبب الإنقطاع المفاجئ بهذا الشكل.

عدد بلاغات الفيسبوك

وأكد الموقع، أن عدد البلاغات ارتفعت من 0 بلاغًا في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة إلى 125825 بحلول الساعة 5:40 مساءًا، ولم تُعلن شركة ميتا عن سبب هذا العُطل أو موعد العودة إلى العمل مرة أخرى، لذلك جاري العمل على رصد كل ما هو جديد حول سبب الإنقطاع، وسيتم الإبلاغ عنه مباشرة.