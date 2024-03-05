تكنولوجيا
ايه اللي حصل.. عطل كبير يضرب فيسبوك وماسنجر خروج عام لجميع المستخدمين الان
واجهت منصة فيسبوك وخدمة ماسنجر وتطبيق إنستجرام مشكلات تقنية، أسفرت عن تعطيل كبير في أداء هذه الشبكات الاجتماعية، ما أدى إلى فصل المستخدمين عن الخدمة بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار الاستياء بينهم كما أن الخلل تسبب في تسجيل الخروج التلقائي للمستخدمين من حساباتهم وعدم قدرتهم على إعادة الدخول إليها، تابع معنا من خلال موقعنا الاخباري البديل.
اهميه فيس بوك
- يعزز فيس بوك الاتصال بين الناس وأقاربهم وأصدقائهم، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة مع من يقيمون بعيداً في أماكن مختلفة حول العالم،يعتبر الفيس بوك شبيهاً بالمجلة الخاصة التي تقدم الحكايات والأخبار الجديدة التي تخص الأشخاص الذين يعرفهم المستخدم، ويتشارك المستخدمون المنضمون الى الفيس بوك الصور وأحدث أخبار حياتهم اليومية عبر صفحاتهم الخاصة، والتي تظهر بعدها ضمن الخلاصة الإخبارية بالموقع، مما يتيح لكل الأصدقاء المرتبطين فيما بينهم عبر هذه الشبكة الاطلاع عليها.
- يؤدي موقع فيسبوك دورًا رئيسيًا في المحافظة على صلات الأفراد بأفراد عائلاتهم وأصحابهم، وهذا يكون أكثر أهمية لأولئك البعيدين جغرافيا يشبه الموقع مجلة شخصية تقدم تطورات وأنباء عمن نعرفهم الأعضاء المسجلون يتقاسمون صورهم وأخبارهم الشخصية من حياتهم اليومية عبر الصفحات الشخصية لهم، والتي تظهر لاحقا في خلاصة الأخبار للموقع، بحيث يمكن للأصدقاء المتصلين عبر الشبكة مشاهدتها