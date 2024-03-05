ايه اللي حصل.. عطل كبير يضرب فيسبوك وماسنجر خروج عام لجميع المستخدمين الان

واجهت منصة فيسبوك وخدمة ماسنجر وتطبيق إنستجرام مشكلات تقنية، أسفرت عن تعطيل كبير في أداء هذه الشبكات الاجتماعية، ما أدى إلى فصل المستخدمين عن الخدمة بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار الاستياء بينهم كما أن الخلل تسبب في تسجيل الخروج التلقائي للمستخدمين من حساباتهم وعدم قدرتهم على إعادة الدخول إليها، تابع معنا من خلال موقعنا الاخباري البديل.

اهميه فيس بوك