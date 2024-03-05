اكونت الفيسبوك بتاعك مش متهكر اتطمن .. عطل عالمي مفاجئ يضرب الفيسبوك والانستجرام

تعرض رواد منصة الفيسبوك فضلاً عن منصة الانستجرام إلى عطل مفاجئ حيث تسارع عدد كبير بالتساؤل عن سبب خروجهم من حساباتهم الشخصية على تلك المنصات علمًا بأن الخروج شمل الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر، علمًا بأن هذا العطل على مستوى العالم، وعند الدخول إلى تلك المنصات تظهر رسالة “تم انتهاء الجلسة يرجى الدخول مرة أخرى”.

عطل الفيسبوك الآن 2024

اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 اشتكي عدد كبير من مستخدمي الفيسبوك والانستجرام على مستوى العالم عن تسجيل خروج مفاجئ من تلك المنصات مع عدم القدرة على تسجيل الدخول حتى الآن، مما جعل عدد كبير من الأشخاص يشكون عن وجود تهكير لاكونتاتهم الشخصية، ولكن لا داعي للقلق لأن العطل على مستوى العالم ومن الطبيعي خلال الساعات القادمة سوف يتم حل المشكلة.

أسباب عطل الفيسبوك والانستجرام

منذ ساعة تقريبًا بدأ رواد منصات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك والانستجرام” بالشكوى حيال توقف عمل الفيسبوك بشكل مفاجئ مع ظهور رسالة انتهت مدة الجلسة سجل الدخول مرة أخرى، مما دفع الكثيرين بالتساؤل عن السبب الكامن وراء هخذا العطل، ولكن حتى الوقت الراهن لم يتبين أسباب العطل الفني في تلك المنصات ومن المتوقع أن تعلن شركة ميتا توضيح خلال الساعات القليلة عن الأسباب الكامنة وراء هذا العطل.