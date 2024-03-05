“خرب خلاص”.. عاجل عطل كارثي يضرب جميع حسابات مستخدمي” فيسبوك ” للمواطنين في مختلف المجالات.. بسرعة اعرف اللي حصل!! 

تواجه شبكة فيسبوك وهي شبكة معروفة للتواصل الاجتماعي بخلل تقني غير متوقع داخل نطاق الأراضي المصرية وهو الأمر الذي تسبب في تسجيل خروج الكثير من المستعملين من حساباتهم دون سبب واضح حيث أظهر الكثير من الأفراد غضبهم ودهشتهم تجاه الخطأ التقني الذي شوّه تجربتهم خلال استعمال المنصة فيسبوك.

عطل يضرب فيسبوك الآن في الدول

يُعد فيسبوك واحدا من أهم منصات التواصل الاجتماعي التي يقبل عليها الناس في مصر إذ يرتكز العديد منهم على هذه المنصة للاتصال بأصحابهم وعائلاتهم ولنشر الصور والمعلومات الشخصية ولهذا فإن أي خلل فني قد يحدث يخلف تأثيرا واضحا على مدى جودة تجربة المستخدم ويسبب القلق وعدم الرضا لديه كما في ظل الخلل التقني الحاصل واجه العديد من الأشخاص مشكلات في الوصول إلى حساباتهم على الفيسبوك، وجدوا أنفسهم أمام رسائل الخطأ التي تبين وجود عطل تقني قائم هذا الأمر أثار استياء وغضب المستخدمين، لاسيما في غياب أي توضيح أو إعلان رسمي من قبل الفيسبوك لتوضيح سبب الخلل حتى الآن.

توقف فيسبوك بسبب عطل

عددد كبير من المستخدمين غضب بسبب تأثير الخلل الذي طرأ على طريقة عيشهم اليومية حيث يعتمدون بشكل أساسي على منصة فيسبوك في ترتيب أنشطتهم الاجتماعية والخاصة، وفي تبادل المعلومات الحيوية وأخبار عاجلة مثلا وقد أدى هذا الخلل إلى توقف العديد من المعاملات الهامة والتحديثات الضرورية التي يجري تداولها من خلال هذه المنصة كما طلب المستعملون في مصر من فيسبوك تقديم إيضاحات بخصوص الخلل وأسباب وقوعه.