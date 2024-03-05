أخبار مصر

(www.rdis.moss.gov.eg).. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع وزارة التضامن الاجتماعي

Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0
كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
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Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0

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