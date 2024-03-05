(www.rdis.moss.gov.eg).. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

اتاحت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إمكانية الاستعلام الالكتروني عن كل ما يخص كارت الخدمات المتكاملة وذلك للتيسير على المواطنين من ذوي الاحتياجات حتى لا يضطروا للتوجه لمكاتب الشؤون الاجتماعية للاستفسار وبالتالي استهلاك الكثير من الوقت والجهد، وسنوضح لكم فيما يلي خطوات طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي :

الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الضغط على هذا الرابط.

من الخيارات المتاحة بالموقع اختر خدمة “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة”.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة وهي المحافظة ومكتب الشؤون الاجتماعية الذي تتبعه.

وكذلك البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم القومي ومحل الاقامة، وعلى المستعلم كتابتهم بشكل صحيح ودقيق.

بالإخير انقر على “استعلام” ليتم استعراض كافة المعلومات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة يوفر لحامله الكثير من المزايا والتي تقدمها وزارة التضامن للمواطنين من ذوي الهمم وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية المختلفة، وبعدما وضحنا كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي نستعرض لكم ابرز مميزات الكارت :