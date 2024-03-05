عطل فنى يضرب فيسبوك 5 مارس 2024 صدمة عالمية

لاحظ مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من طردهم من منصة فيسبوك دون أي إنذار، فظن البعض أن الحساب الخاص بهم انه قد تم اختراقه إلا أن هذه المشكلة الآن مشكلة عالمية ولا يوجد أي خبر حول حل هذه المشكلة حتي الآن، فقد تحدث البعض عن عملية اختراق المنصة من جهات مجهولة واصدر البعض الآخر انه مجرد عطل فني بسيط وسيتم التعامل معة في اقرب وقت.

عطل في فيسبوك هل هو اختراق أم خطأ فني

يقال أن عطل الفيسبوك ليس إلا مجرد خطأ فني إلكتروني من شركة Meta وان الشركة علي أتم استعداد لتصحيح هذا العطل في اسرع وقت ممكن لها دون الدخول في أي تفاصيل حول العطل أو سبب حدوثة حتي الآن.