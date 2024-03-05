“الناس بتسأل هي اتهكرت ولا أيه” خلل تقني عالمي يطال فيسبوك وإنستغرام ويقود لتسجيل خروج جماعي مفاجئ

رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم واجهوا وضعًا غير مسبوق، حيث تسبب خلل تقني مفاجئ في تسجيل خروج المستخدمين من فيسبوك وإنستغرام تلقائيًا، هذا الانقطاع المثير للقلق لم يترك المستخدمين دون خدمة فحسب، بل أثار تساؤلات حول أمان البيانات وخصوصية الحسابات، مما يدفع شركة ميتا للسعي على وجه السرعة لحل الأزمة وطمأنة مستخدميها.

تفاصيل العطل وتأثيره العالمي

العطل المفاجئ، الذي ظهر بدون سابق إنذار، أدى إلى تسجيل خروج العديد من المستخدمين من حساباتهم على فيسبوك وإنستغرام، مما أحدث اضطرابًا في الوصول إلى الخدمات، المشكلة، التي يُعتقد أنها ناتجة عن خلل في نظام إدارة الجلسات، تركت المستخدمين عاجزين عن الوصول إلى حساباتهم، ما يشير إلى حساسية البنية التحتية التكنولوجية لهذه المنصات وضرورة تعزيزها لتجنب مثل هذه الأحداث في المستقبل.

استجابة ميتا وتدابير الأمان الموصى بها

رغم عدم إصدار بيانات رسمية فورية من فيسبوك أو إنستغرام، أكدت تقارير أن فرق الهندسة بشركة ميتا تعمل على قدم وساق لتحديد الخلل وإصلاحه، يُشدد الخبراء على أهمية اتخاذ المستخدمين للتدابير الوقائية مثل تغيير كلمات المرور وتفعيل المصادقة الثنائية لحماية حساباتهم، هذا الحدث يُبرز أهمية الوعي بأمان المعلومات الشخصية وضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات الرقمية بطريقة أكثر فعالية.

هل تم التهكير

بينما ينتظر العالم توضيحًا من ميتا حول سبب الخلل والخطوات المتخذة لضمان عدم تكراره، يتسأل البعض هل تم التهكير أم اذا يحدث، ويبقى المستخدمون في حالة ترقب، مما يذكر بأهمية الشفافية والتواصل الفعال من الشركات التكنولوجية مع جمهورها.