“المعاش هيزيد كام” موعد صرف معاش تكافل وكرامة بعد تطبيق الزيادة الجديدة وكيفية الاستعلام عن المعاش إلكترونياً

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، يتصدر عنوان موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة محركات البحث في الآونة الأخيرة، حيث يهتم الكثير من مستحقي المعاش بمعرفة موعد تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات، وذلك بعدما أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق عن زيادة معاش تكافل وكرامة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

يعتبر موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة من أكثر المواضيع التي يتداولها أصحاب المعاشات خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أعلن الرئيس السيسي سابقا عن زيادة معاشات تكافل وكرامة في شهر مارس بنسبة 15%، وتقدر هذه الزيادة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وتأتي هذه الزيادة من منطلق تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساعدتهم في تحسين أمور المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار، ومن المقرر أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 مارس من العام الحالي، ويمكن صرف المعاشات من خلال أحد فروع بنك ناصر الاجتماعي أو من خلال الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث وضعت وزارة التضامن إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية: