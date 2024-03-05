سقوط facebook و instagram عطل فني في منصات meta وتسجيل الخروج المفاجيء

سقوط موقعي فيسبوك وانستجرام اليوم في صباح الثلاثاء، حيث يبدو أن الموقعان يواجهان مشكلات فنية علي نطاق واسع وكبير وقد قام العديد من المستخدمين بل الآف من المستخدمين بتسجيل التقارير حول العطل الفني وطريقة حلة ومواجهة المشكلة.

ابلغ العديد من المستخدمين عن مشكلة تسجيل خروجهم من منصة فيسبوك دون العودة لها بأظهار رسالة ( الرجاء المحاولة مرة اخري ) و وفقاً لخدمة Downdetector المسؤولة عن رصد تقارير الشكاوى الخاصة بمنصة Meta أصدرت أنها تلقت اكثر من 500 ألف شكوي في اقل من ساعة، مشيرة انهم يسارعون في العمل علي إصلاح هذا العطل الفني في اقرب وقت ممكن.

بالإضافة إلي ذلك أن هناك تقارير حول تطبيق انستجرام وتويتر المعروف باسم Threads حالياً أنه لا يقوم بعملية refreshing كما انه يوجد عطل جثيم في إرسال واستلام الرسائل علي instagram وقد تم الإبلاغ بهذا العطل أيضاً لخدمة Downdetector المسؤولة.