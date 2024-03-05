تكنولوجيا
” سقوط فيس بوك “..عطل مفاجئ يضرب فيسبوك” Facebook ” حول العالم.. وأسباب إيقاف فيس بوك في مصر
عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك» حول العالم
تفاجئ جميع مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على وجود عطل طرده جميع مستخدمي التطبيق وهذا ما تسبب في تعطل العديد من المواقع والأعمال التي ترتبط بتطبيق الفيسبوك وذلك دون أن تخرج علينا شركة ميتا وتعلن عن أسباب هذا العطل الفني لذا سنتعرف على أسباب توقف تطبيق الفيس بوك.
عطل مفاجئ يطرد جميع مستخدمي فيسبوك من التطبيق
- منذ دقائق معدوده تفاجئ مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن التطبيق يخرجهم جميعا من حساباتهم الأمر الذي نشر حالة من الذعر بين المستخدمين ظنا منهم بأن حساباتهم قد تم اختراقها يتم بعد ذلك اكتشاف أن هذه المشكلة جماعية في جميع حسابات المستخدمين على التطبيق.
- وإلى الآن لم تعلق شركة ميتا على هذا الحدث ولم توضح أسباب الخلل الذي ضرب التطبيق وتسبب في العطل.
عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك» حول العالم
- شاهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عطلا مفاجئا أعلن عنه موقع «downdetector» ما هو الموقع المختص برصد أعطال مواقع التواصل الاجتماعي.
- حيث أنه في تمام الساعة 5:40 تلقي الموقع ما يقرب من 125825 بلاغا يفيد بأن تطبيق الفيسبوك يخرج المستخدمين وعند إعادة التسجيل الدخول يتطلب اعادة ادخال البريد الالكتروني وتسجيل كلمة المرور الا ان التطبيق يعاود رفض تسجيل الدخول إليه مرة أخرى دون وجود أسباب لذلك أو فهم لهذا العطل الفنى للفيس بوك حول العالم.
لماذا لا يعمل الفيس بوك حالياً في مصر؟
- يرجح البعض أن العطل الفني الذي اصاب الفيسبوك ناتج عن هجوم الكتروني روسي على جميع المواقع السويدية على مستوى العالم.
- الأمر الذي جعل إدارة شركة ميتا تقوم بتعطيل حسابات الفيسبوك وتطبيق الانستقرام للعمل على حل المشكلة ومن المتوقع أنى تخرج الشركه قريبا لتعلن عن اسباب هذا العطل الفني وإصلاحه في اقرب وقت.