” سقوط فيس بوك “..عطل مفاجئ يضرب فيسبوك” Facebook ” حول العالم.. وأسباب إيقاف فيس بوك في مصر

منذ دقائق معدوده تفاجئ مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن التطبيق يخرجهم جميعا من حساباتهم الأمر الذي نشر حالة من الذعر بين المستخدمين ظنا منهم بأن حساباتهم قد تم اختراقها يتم بعد ذلك اكتشاف أن هذه المشكلة جماعية في جميع حسابات المستخدمين على التطبيق.