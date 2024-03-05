مجلس الوزراء يعلن مواعيد النقل العام في محافظة القاهرة خلال شهر رمضان 2024

مواعيد النقل العام في القاهرة خلال شهر رمضان، يبحث العديد من الناس عن مواعيد النقل العام في القاهرة خلال شهر رمضان، وذلك مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان ارتفعت معدلات البحث حول تغيير مواعيد النقل العام، حيث تستعد هيئة النقل العام بالقاهرة لاستقبال شهر رمضان.

مواعيد النقل العام في القاهرة خلال شهر رمضان

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد النقل العام في القاهرة خلال شهر رمضان، وذلك بعدما أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن استعدادات هيئة النقل العام بالقاهرة لاستقبال شهر رمضان الكريم حيث تستعد الهيئة من خلال وضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال رمضان، كما أكد اللواء خالد عبد العال عن ضرورة التعاون والتنسيق بين خطوط هيئة النقل العام وخطوط النقل الجماعي والمترو، بالإضافة إلى العمل على تنظيم أداء الخدمة بالكفاءة المطلوبة من خلال تكثيف الرقابة وتشديدها على شبكة الخطوط خلال ساعات التشغيل.

مواعيد أتوبيسات النقل العام في رمضان

تعمل هيئة النقل العام على تغيير مواعيد أتوبيسات النقل العام لتناسب المواطنين في رمضان، حيث من المقرر أن يتم خروج 50% من سيارات الأسطول في مواعيدها المعتادة وتستمر باقي السيارات في الخروج حتى الساعة الثامنة صباحا، كما سيتم مد ساعات العمل لبعض خطوط الأتوبيسات حتى وقت متأخر من الليل بالإضافة إلى مد ساعات العمل لعدد من خطوط الميني باص، وستعمل هيئة النقل العام على تشغيل خدمة ليلة تعمل على تغطية المناطق الدينية والتجارية وتبدأ الخدمة الساعة التاسعة وحتى الساعة الخامسة صباحا.