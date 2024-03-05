فتح باب اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. المتحدث باسم الوزارة يوضح

تعد البطاقات التموينية أحد أهم أوجه الدعم التي يحصل عليها المواطنين المصريين من الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث توفر لهم عدد من السلع التموينية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولهذا تبحث الكثير من الأسر على سبل من أجل اضافة المواليد على بطاقة التموين، خاصة مع بداية العام 2024، والارتفاع الكبير في الأسعار في الوقت الحالي.

اضافة المواليد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين عن إمكانية اضافة المواليد على بطاقة التموين وكذلك إضافة الزوجة، ومن المقرر أن تتم عملية الإضافة بشكل إلكتروني لمن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالوزارة، وتلك الشروط هي:

لإضافة الزوجة لابد أو الأبناء لابد أن تتوافر الشروط التالية:

لابد ألا يتعدى الدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين ثلاثة آلاف جنيه.

أما إن كان من أصحاب المعاشات فلابد ألا يتجاوز المعاش 2500 جنيه.

ألا يزيد عدد المواليد المطلوب إضافتهم عن 2 فقط.

في حالة كانت البطاقة للمرأة المعيلة فيسمح لها بالإضافة إن كانت أرملة أو مطلقة.

لابد أن يكون سن الأطفال أكبر من 4 أعوام.

لابد ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن أربعة أفرا.

يسمح بالإضافة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

الآن لإضافة المواليد أو الزوجة لابد من الدخول على البوابة الرسمية الرقمية من هنا، وبعدها عليك تسجيل الدخول من خلال رقم الهاتف وكلمة السر الخاص بحسابك، ومن ثم قم بإدخال بيانات بطاقتك وبيانات المواليد الذين ترغب في إضافتهم بالتفاصيل، ومن ثم استكمل الطلب، وسيتم دراسة طلبك ومراسلتك بخصوص عملية الإضافة إما بالقبول أو الرفض.