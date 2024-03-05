التسجيل في منحة 300 دينار في تونس إليكم الخطوات والشروط بعد التحديثات 2024

نقدم لكم خطوات التسجيل في منحة 300 دينار بالشروط والتحديثات الجديدة التي كشفت عنها وزارة الشؤون الإجتماعية في تونس، حيث تقدم هذه المنحة إلى المواطنين الأقل دخلا في البلاد، تعمل هذه المنحة على مساعدة الأسر التونسية التي تعاني من غلاء الأسعار في البلاد، لهذا يعد التقديم على منحة الـ 300 دينار إحدى أعظم أولويات العاطلين عن العمل والفقراء والمحتاجين في هذه الفترة، ولا سيما وأن التسجيل في المنحة يتم إلكترونيًا وفقًا إلى عدة إجراءات نكشفها إليكم في هذه السطور عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس

إذا كنتم من الفقراء والمحتاجين أو من العاطلين وترغب في التقديم على منحة 300 دينار فيجب عليك أن تتبع الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط منصة أمان أو موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

الضغط على منحة 300 دينار.

يتم تحويلك إلى تسجيل البيانات.

تأكد عند تسجيل البيانات أن جميع المعلومات صحيحة ودقيقة.

سجل وظيفتك الحالة، رَقَم التعريف الشخصي، رَقْم الهاتف، البريد الإلكتروني، وكافة البيانات المطلوبة.

بعد وقت محدد يتم مراجعة البيانات المسجلة.

سيتم بعد المراجعة إرسال رسالة بها نتيجة مراجعة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.

التقديم على منحة 300 دينار عبر الهاتف

يمكنكم التسجيل في منحة 300 دينار المقدمة من وزارة الشؤون الإجتماعية لأجل مساندة الفقراء داخل المدن والقرى التونسية، لهذا منحت الوزارة المواطنين العديد من وسائل التواصل للتسجيل في هذه المنحة، أهمها التواصل عبر رَقَم الهاتف كالتالي:

الاتصال بالرقم التالي 1021.

اتبع التعليمات بعد الاتصال.

كما يمكنكم التقديم عبر الكود المخصص لهذه المنحة وهو *1021* رَقَم بطاقة التعريف #، الجدير بالذكر أن الموافقة على هذه المنحة يتطلب عدة شروط وضوابط كشفت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية.