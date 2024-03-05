“استعدوا من دلوقتي” التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة المصرية عن موعد مسابقة التربية والتعليم، والتي من المقرر أن تعين ثمانية عشر ألف معلم ومعلمة، وهو ما خلق حالة من التآهب بين الشباب الراغبين في التقديم، خاصة أن التعيينات تحتاج إلى شباب وشابات من مختلف التخصصات وبالتالي هناك فرصة كبيرة أمام الكثيرين للتقدم وربما الفوز بوظيفة.

التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك حاجة إلى العديد من التخصصات في الدفعة الجديدة من المسابقة، إليك أهم التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم:

الدراسات الاجتماعية.

اللغات الأجنبية.

العلوم.

اللغة العربية.

التكنولوجيا والحاسب الآلي.

التربية الفنية.

وتحديدًا من خريجي كليات التعليم الأساسي “المرحلة الابتدائية”.

موعد مسابقة التربية والتعليم 2024

جديرصا بالذكر موعد مسابقة التربية والتعليم وتحديدًا الامتحان الخاص بالمسابقة سيبدأ في الرابع من مارس ومن المقرر أن يستمر إلى التاسع من مارس، وسيتم عقده في تلك الفترة في المحافظات التالية:

البحر الأحمر.

شمال سيناء.

جنوب سيناء.

قنا.

أسوان.

مطروح.

الأقصر.

الوادي الجديد.

ومن المقرر بعد أن يجتاز المتقدمين الاختبارات الخاصة بالوظيفة أن يقضوا فترة تدريب محددة من الوزارة وبعدها يتم تعيينهم، بالطبع من تنطبق عليه الشروط التالية: