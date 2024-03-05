سعره على قده الإيد .. مراجعة شاملة لأرخص هاتف من أوبو Oppo A17 أشيك هاتف اقتصادي

أطلقت شركة أوبو في الفترة الأخيرة هاتف مميز للشباب ينتمي إلى الفئة الاقتصادية ولكن يحمل مواصفات قوية وذو تصميم أنيق للغاية وهو Oppo A17 الذي جاء خليفة للإصدار السابق Oppo A16 ولكن مع تطوير كبير في الكاميرا وتصميم جديد، وفيما يلي ننقل لكم كامل مواصفات هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Oppo A17

يتمتع هاتف أوبو A17 بالعديد من المواصفات الرائعة مقارنة بفئته السعرية، وتتمثل فيما يلي:

الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.56 بوصة وبجودة 720×1612 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنش المعالج من نوع Helio G35 بدقة تصنيع 12 نانو مع معالج رسوميات من نوع PowerVR GE8320 الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.2 الكاميرا الخلفية مزدوجة؛ الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\1.8، الثانية الخاصة بالعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.4 مع فلاش أحادي من نوع LED التخزين 64 جيجا بايت الرام 4 جيجا رام البطارية سعة 5000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة أوبو ColorOS 12.1 الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر بصمة مدمج بزر الباور ويدعم خاصية فتح الهاتف بواسطة الوجه

مميزات هاتف أوبو A17

يأتي الهاتف مزود بعدد من المميزات الرائعة مثل:

تصميم جيد من أوبو.

يمكن إضافة كرت ميموري.

بطارية تصمد لمدة طويلة.

وزن الهاتف مقبول.

شاشة كبيرة.

عيوب هاتف Oppo A17

تتمثل عيوب الهاتف فيما يلي:

أداء الكاميرات غير مبهر.

شاشة بدقة +HD وليست +FHD.

الأداء ليس قوي.

منفذ USB قديم.

قدرة الشحن منخفضة.

الحافة السفلية للهاتف كبيرة.

سعر هاتف أوبو A17

يتوافر هاتف Oppo A17 في السوق المصري بسعر 6800 جنيه للنسخة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، وتتوافر نفس النسخة في المملكة السعودية بسعر 500 ريال، أما في الإمارات العربية فتتوافر تلك النسخة بسعر 430 درهم