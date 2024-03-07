بالزيادة الجديدة 15%.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي رابط للاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، حيث تقدم الدعم المادي للاسر الفقيرة والمتوسطة وأيضًا المطلقات، وذلك استعدادًا لصرف الدعم النقدي المقدم من الوزارة ، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس وذلك بنسبة 15% بتكلفة تبلغ حوالي 5.5 مليار جنيه؛ لتصبح الزيادة خلال هذا عام 55% من قيمة المعاش، ومن ثم يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة الجديدة بدءًا من يوم 15 مارس 2024، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي لكافة المواطنين رابط للاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

يتم إدخال الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقمًا.

ومن ثم يتم الضغط على كلمة استعلام.

ثم بعد ذلك ستظهر أمامك قائمة بيانات مثل نوع بطاقة الدعم النقدي.

وأيضًا إذا كانت حالة بطاقة تكافل وكرامة سارية، أو متجمدة، أو تم إيقافها.

وكذلك أيضًا إذا كان الاستعلام عن أسماء جديدة في تكافل وكرامة فسوف يظهر لهم نوع البطاقة والرصيد فور الاستعلام.

كذلك يمكن الاستعلام أيضًا لمعرفة سبب الرفض من البرنامج أو تقديم شكوى.

الشروط اللازمة للحصول على برنامج تكافل وكرامة 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع بعض الشروط اللازمة للحصول على برنامج تكافل وكرامة، ومن هذه الشروط ما يلي: