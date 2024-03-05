“بشكل مفاجئ”.. عطل في تطبيق الفيس بوك وماسنجر وانستغرام

يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حاليًا عطلاً مفاجئًا وغير مبرر، حيث تم تسجيل خروج جميع المستخدمين دون وجود أسباب واضحة، يعاني الجميع من عطل في تطبيق الفيس بوك وصعوبة في إعادة تسجيل الدخول، مما أدى إلى توتر بين المستخدمين الذين قد يشعرون بالقلق بشأن احتمال تعرض حساباتهم للاختراق، ومع ذلك، يجب التأكيد أن هذا الأمر لا يعود إلى اختراق حسابات شخصية، بل يعود إلى حدوث خلل غير متوقع في تطبيق فيس بوك في الآونة الأخيرة.

عطل في تطبيق الفيس بوك

يطرح العديد من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي تساؤلات حول حدوث عطل في تطبيقات فيسبوك وماسنجر، حيث يتم تسجيل الخروج بشكل مفاجئ وغير متوقع الآن، يعبر المستخدمون عن استيائهم وعدم قدرتهم على إعادة تسجيل الدخول سواء عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر، مما يؤدي إلى توتر ناتج عن اعتقادهم بتعرض حساباتهم للاختراق.

توقف حسابات الفيس بوك في مصر

تواجه جميع حسابات فيسبوك في مصر الآن عطل في تطبيق الفيس بوك و”مشكلة تقنية” تتمثل في تسجيل خروج تلقائي، حيث يظهر رسالة تفيد: “تم انتهاء الجلسة، يرجى الدخول مرة أخرى”، ويتعين على المستخدمين الانتظار قليلاً حتى يتم حل هذا العطل الفني، ومن ثم يستطيعون إعادة تسجيل الدخول بسهولة عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

تشير هذه الإعاقة في استخدام فيسبوك إلى أن الإنترنت أصبح له دور هام في الحياة اليومية ويؤثر بشكل كبير على التفاعل الاجتماعي.

سبب حدوث عطل الفيسبوك وماسنجر وانستقرام

توقفت منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وماسنجر وإنستجرام مرة أخرى، ويبحث المستخدمون بفارغ الصبر عن سبب هذا الانقطاع غير المتوقع، يُعتبر هذا الحدث الكبير هو الثاني من نوعه في تاريخ شركة “ميتا”، حيث حدثت مشكلة مماثلة قبل ثلاث سنوات نتيجة لعطل فني في شبكات الشركة الأم.

الآن، يواجه المستخدمون تسجيل الخروج التلقائي من حساباتهم عند فتح التطبيقات وصعوبة إعادة تسجيل الدخول بسبب انتهاء صلاحية الجلسة، وحتى الآن، لا يعرف الجميع السبب الحقيقي وراء هذا التوقف، ومن المتوقع أن يقدم مسؤولو الشركة توضيحات إضافية بمجرد توفرها.