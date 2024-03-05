تردد القنوات
“لولو يالولو وينك يالولو”.. تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة مرتفعة.. فرحي العيال وخليها تزقطط.!!
تعتبر قناة وناسه واحدة من القنوات التلفزيونية المفضلة لدى الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية، تأسست قناة وناسه في عام 2016 وتعتبر واحدة من أهم القنوات المخصصة للأطفال في المنطقة، كما تبث قناة وناسه على العديد من الترددات الفضائية المختلفة، مما يسهل على المشاهدين الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، ويعتبر تردد القناة أحد العوامل الرئيسية التي تجذب الأطفال إلى مشاهدة برامجها، حيث يسهل عليهم البحث عنها ومتابعتها بسهولة، واليكم الان في هذا المثال التردد الجديد لقناة وناسه.
تردد قناة وناسه للأطفال 2024
- القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11470
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- الاستقطاب: عمودي
القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11270
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: عمودي.
ما هي أهم مميزات قناة وناسة
تردد قناة وناسة 2024 يمكنك الآن ضبطه للاستمتاع بتجربة ترفيهية متكاملة، بالإضافة إلى وجود العديد من المميزات لها وأهم تلك المميزات هي
- تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الهادفة للأطفال، بالإضافة إلى مزيد من التنوع في الرسوم المتحركة التي تميزها بشكل خاص.
- تشجع الأطفال على المذاكرة والدراسة من خلال تقديم محتوى تثقيفي ملائم لأعمارهم.
- تتميز القناة بعدم وجود فواصل إعلانية، مما يضمن استمتاعك ببرامجها دون انقطاع.
- كما تلتزم قناة وناسة باللغة العربية في تقديم محتواها، محافظة على القيم والعادات المحلية.
- تساهم أيضا في تشكيل سلوك الأطفال بشكل إيجابي، ويمكنك الاستمتاع بمحتواها المفيد على مدار الساعة.