pdf تنزيل كشوف الوجبة السابعة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، لايزال الفقراء ومحدودي الدخل ينتظرون الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في عموم المحافظات العراقية، ووفقا للتصريحات المتداولة فأنه حتى الآن لم تعلن وزارة العمل العراقية عن موعد لإطلاق كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، واليكم التفاصيل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

بسهولة يمكنك الاستعلام وتنزيل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 فور أن يعلن السيد أحمد الاسدي عن اعتماده لاسماء المقبولين الذين سيستفيدون من راتب الرعاية الاجتماعية، والبالغ عددهم حوالي 200 ألف أسرة، واليكم خطوات الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الرسمية.

قم بالضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد الوجبة السابعة والاخيرة.

ادخل بيانات المستخدم بشكل صحيح، وعلى رأسها رقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة تحميل كشوف المشمولين.

انتظر لحظات ليتم تحميل الكشوف على جهازك في أقل من دقيقة.

الآن قم بفتح الكشوفات والبحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن الشروط الواجب توافرها بالمتقدم ليحصل على راتب الرعاية الاجتماعية 2024، فهي كما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون مقيم بالعراق بشكل دائم.

ألا يكون المتقدم قد سبق له التقديم في أي من برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الحكومة.

عدم امتلاك المتقدم راتب شهري ثابت.

عدم توافر أي سجلات تجارية مدونة باسم المتقدم.

أن لا تقل أسرة المتقدم عن 4 افراد.

الفئات المستحقة لراتب الرعاية الاجتماعية

السيدات الأرامل ويشترط أن يكون لديها المستندات التي توضح حالتها الإجتماعية.

المطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.

النساء الذين قد سبق الحكم على أزواجهم.

قريبا ستكشف الحكومة العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 مع رفع كشوفها عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل ليتمكن الجميع من الاستعلام عنها، ومعرفة هل تم قبولهم أم لا، علما بأنه سيتم التواصل معك في حالة قبولك.