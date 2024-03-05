“مرتبات تبدأ من 7000 جنيه” طريقة التقديم في وظائف مترو الأنفاق وشروط القبول في الوظائف المتاحة

التقديم في وظائف مترو الانفاق أعلنت عنه شركة «آر إيه تي بي ديف» للنقل كايرو لتوضيح طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة لدى مترو الأنفاق بالخط الثالث له، فهي الشركة المسؤولة التي تقوم بإدارة وتشغيل الخط الثالث من المترو، وذكرت الشركة أن الوظائف الشاغرة لديها متاحة للشباب من كلا الجنسين فهناك وظائف في قسم خدمة العملاء وكذلك وظائف شباك التذاكر، كما أكدت الشركة أن الوظائف المتاحة سوف تقوم المحطات القريبة من أحياء القاهرة لمثل بولاق الدكرور وجامعة القاهرة وجامعة الدول العربية والتوفيقية وكذلك وادي النيل.

رابط التقديم في وظائف مترو الانفاق

الكثير من الشباب الراغبين في التقديم في وظائف مترو الانفاق، ذكرت شركة «آر إيه تي بي ديف » للنقل كايرو أنها ستقوم بتلقي الطلبات الخاصة بالراغبين عبر موقعها الإلكتروني، وجاءت طريقة التقديم للوظائف كالتالى:

قم في البداية بالدخول إلى رابط شركة «آر إيه تي بي ديف » .

بعدها قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة من الموقع.

عليك إرفاق صور من المستندات الخاصة بك والتي يطلبها الموقع.

شروط التقدم لوظائف مترو الانفاق 2024

يمكنك التقدم للوظائف الشاغرة لدى مترو الانفاق الخط الثالث 2024 إذا كانت تنطبق عليك الشروط التي تم وضعها من قبل شركة «آر إيه تي بي ديف » قبل وهي كالآتي: